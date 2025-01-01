Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дни Турбиных (Кострома)
Киноафиша Дни Турбиных (Кострома)

Спектакль Дни Турбиных (Кострома)

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Дни Турбиных» по роману «Белая гвардия» Михаила Булгакова на сцене Рязанской драмы

Пьеса «Дни Турбиных», созданная на основе романа «Белая гвардия» Михаила Булгакова, переносит зрителей в бурную эпоху Гражданской войны в России. Действие происходит в Киеве зимой 1918-1919 годов и погружает в атмосферу падения режима гетмана Скоропадского, а также нашествия петлюровцев и их изгнания большевиками.

Семья Турбиных на фоне исторических катастроф

В центре сюжета — семья Турбиных, которая демонстрирует, как разрушительные стихи эпохи затрагивают судьбы отдельных людей. Это история о любви и дружбе, о жизни в условиях хаоса и трагедии. В то время как вокруг царит анархия и крушение власти, в уютном доме Турбиных царит атмосфера тепла и гармонии.

Дом как островок культуры

Интерьеры дома Турбиных, описанные с любовью, создают контраст с окружающей войной. Кремовые шторы, камин, рояль — все это становится символом уюта и духовности, воплощая в себе оазис человеческих отношений. Внутри дома царят любовь, влюбленность и взаимопонимание, а звуки музыки и смеха придают сил в безумии вне его стен.

Открывшееся новое прочтение

Каждый зритель может задавать себе вопрос: как можно сохранить человечность в условиях разрушения? «Дни Турбиных» — это не только ода семьям, которые умудряются сохранить тепло и надежду, но и размышление о том, что значат понятия «дом» и «родина» в переломные моменты истории.

Погрузитесь в мир, где бури войны сталкиваются с тихой гармонией семейной жизни, и узнайте, как крепка может быть сила человеческого духа в самые трудные времена.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 21 ноября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Научи меня жить
12+
Моноспектакль
Научи меня жить
5 ноября в 19:00 Рязанская филармония
от 1900 ₽
Розыгрыш
16+
Комедия
Розыгрыш
19 сентября в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 1500 ₽
Утиная охота
16+
Драма
Утиная охота
23 октября в 19:00 Рязанский театр драмы
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше