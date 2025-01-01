Спектакль Дни Савелия

Первая постановка романа Григория Служителя

Представляем первую в Петербурге театральную адаптацию романа Григория Служителя «Дни Савелия», лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», а также номинанта на премию «НОС».

Сюжет

История повествует о жизни, любви и приключениях дворового кота Савелия. Этот кот не просто домашний питомец, а настоящий философ и меломан. С иронией он размышляет о людях и судьбе, проходя путь от котёнка до седого старика.

Путешествие с Савелием

Зрители смогут вместе с Савелием отправиться в увлекательное путешествие, полное трогательных моментов и глубоких размышлений. Спектакль обещает быть не только занимательным, но и наполненным философскими вопросами о жизни и человеческих отношениях.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене!