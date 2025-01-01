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Дни Савелия
Киноафиша Дни Савелия

Спектакль Дни Савелия

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Первая постановка романа Григория Служителя

Представляем первую в Петербурге театральную адаптацию романа Григория Служителя «Дни Савелия», лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», а также номинанта на премию «НОС».

Сюжет

История повествует о жизни, любви и приключениях дворового кота Савелия. Этот кот не просто домашний питомец, а настоящий философ и меломан. С иронией он размышляет о людях и судьбе, проходя путь от котёнка до седого старика.

Путешествие с Савелием

Зрители смогут вместе с Савелием отправиться в увлекательное путешествие, полное трогательных моментов и глубоких размышлений. Спектакль обещает быть не только занимательным, но и наполненным философскими вопросами о жизни и человеческих отношениях.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене!

Режиссер
Наталия Лапина
В ролях
Михаил Рябов
Александра Ладыгина
Анна Петросян
Анна Христич
Мария Виноградова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Дни Савелия Дни Савелия Дни Савелия Дни Савелия Дни Савелия

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