Дни Савелия
Киноафиша Дни Савелия

Спектакль Дни Савелия

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по мотивам истории Кота Савелия в Национальном молодежном театре

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима зрителей ждёт увлекательный спектакль на основе истории Кота Савелия. Это не просто постановка, а настоящий спектакль-квест, где каждый зритель станет участником удивительного действия.

О чем спектакль?

Кот Савелий — это кошка, которая прожила полную приключений жизнь в центре большого города. Его история полна доброго юмора и тонкой печали. Спектакль затрагивает важные темы: любовь, привязанность и поиски смысла жизни, которые могут быть скрытыми от нас под звёздной вуалью теплой летней ночи.

Почему стоит посетить?

Этот интерактивный формат обязательно понравится любителям необычных театральных представлений. Вы сможете не только наблюдать за событиями, но и активно участвовать в них, пройдя по следам кота Савелия. Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории!

Купить билет на спектакль Дни Савелия

Март
15 марта воскресенье
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 1500 ₽

