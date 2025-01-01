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Дни Савелия
Киноафиша Дни Савелия

Спектакль Дни Савелия

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История кота Савелия: философские размышления на улицах Москвы

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который расскажет о жизни бездомного кота Савелия. Эта трогательная история представлена от первого лица, что позволяет зрителям глубже понять внутренний мир главного героя.

Савелий и его друзья

Кот Савелий бродит по малоизвестным улочкам столицы и встречает самых разных людей. Среди них — бывшая учительница английского языка, которая тоскует о своем муже, и ее неудачливый в любви внук-старшеклассник. Также в спектакле появляются жители Таджикистана, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и жестокий старик, который чуть не лишает нашего героя жизни.

Философские размышления

Спектакль погружает зрителей в философские размышления, которые возникают у Савелия во время его скитаний. Он не просто кот, а символ поиска смысла жизни и стремления к пониманию окружающего мира. Через его приключения мы увидим, как разные судьбы пересекаются и как каждый из героев ищет свое место в этом непростом мире.

Забавные факты

Интересно, что в спектакле используются элементы интерактивности, позволяющие зрителям почувствовать себя частью истории. Также в создании постановки принимали участие известные театральные деятели, что добавляет ей особую ценность.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о жизни и о том, как важно быть внимательным к окружающим.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 21 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 500 ₽

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