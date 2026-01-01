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Дни Савелия
Киноафиша Дни Савелия

Спектакль Дни Савелия

Постановка
Манекен 16+
Режиссер Анатолий Морозов
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Жизнь глазами кота. Театральная симфония в двух частях

«Ведь кому-то понадобилось, чтобы этот мир — землю, небеса — наблюдала ещё одна пара глаз? Моих глаз! И чтобы эту траву топтали мои четыре лапы! Почему не “ноги”, а “лапы”? Потому что Савелий — это Я — кот. И вся история под названием “Дни Савелия” рассказывается от моего имени. Жизнь людей глазами кота!»

В своём «хождении по жизни» кот Савелий побывает в разных домах и встретится с разнообразными людьми — добрыми и не очень, счастливыми и тоже не очень… Со сложными людьми! Он откроет для себя, что мир людей не столь гармоничен, как ожидалось, не такой сердечный, как хотелось бы, и не такой тёплый и пушистый, как у котов.

Путешествие Савелия

«Не-ет, что-то не так люди живут!» — подумает Савелий. И вот, маска «кота» исчезнет, и растает грань, разделяющая людей и котов. Станет неважно — так кто же ты, Савелий, кот или человек? История кота обернётся историей молодого человека со всеми привычными каждодневными проблемами, размышлениями, сомнениями, надеждами и радостями.

Философские размышления

«Но ты же явился на белый свет ради чего? Вот все мы рождаемся, живём... Ради чего? Объяснить это, наверное, невозможно. Да и не надо. Каждый ищет своё “ради чего?” И в этом, наверное, есть великое чудо и радость Жизни!» — подумает или промурлыкает Савелий… Или каждый из нас?

Спектакль «Дни Савелия» — это не только занимательная история о жизни кота, но и глубокая философская притча о поиске смысла существования. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!

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