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Дни нашей жизни
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Спектакль Дни нашей жизни

Безжалостная студенческая история про утрату иллюзий
Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дни нашей жизни» — пьеса Леонида Андреева

Автобиографичность и любовь

Пьеса Леонида Андреева «Дни нашей жизни» была написана в 1908 году по мотивам двух неопубликованных рассказов писателя. Считается, что она во многом автобиографична. Главный герой, студент Николай Глуховцев, — это сам Андреев. А его возлюбленная Оль-Оль, хотя и имеет несколько прототипов среди женщин, играющих важную роль в жизни писателя, — это, скорее, символическая фигура, чем прямое отображение реальной личности.

Главная героиня пьесы, как и многие персонажи Андреева, носит тайну. Она — женщина с витиеватой судьбой, чья жизнь переплетается с любовью, которая, подобно его героям, будет «преследовать» её до конца. Это не просто трагическая история, а глубокая драма, отражающая бесконечную тему любви, что так волновала самого писателя.

Связь с театром имени Андрея Миронова

Интересным фактом является то, что пьеса «Дни нашей жизни» имеет уникальную связь с театром имени Андрея Миронова. Автор произведения, великий русский писатель Леонид Андреев, в последние годы своей жизни, с 1914 по 1917 год, жил в доме, на месте которого сегодня находится этот театр. Это делает постановку особенно символичной и придает дополнительную историческую ценность.

Тема любви и судьбы

Тема любви, судьбы и внутренних конфликтов — одна из центральных в произведениях Андреева. Она отражает не только личную трагедию героя, но и глубокие вопросы человеческого существования, что делает пьесу актуальной и в наши дни.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Елена Симонова
Екатерина Черепанова
Михаил Драгунов
Сергей Барковский
Василий Щипицын

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

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