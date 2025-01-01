Спектакль Дни нашей жизни

Премьера спектакля Арсения Мещерякова по драме Леонида Андреева

С гордостью представляем премьеру спектакля Арсения Мещерякова по драме Леонида Андреева. В этой пьесе, посвящённой трагической любви студента Николая Глуховцева и молодой девушки Ольги Николаевны, при кажущейся реалистичности отражён совсем не правдоподобный, а скорее экспрессионистский «мир».

Темы любви и страха

Любовь, страх, жадность и благородство здесь тотальны и доведены до предела. Режиссёр в работе над постановкой искал способы существования актёра и тип театра, которые не противоречат языку Андреева, а, наоборот, в полной мере его проявляют.

Успех на сцене Учебного театра

Спектакль успел стать хитом на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ, и теперь в театре «Практика» выйдет премьера его обновлённой версии. Выпуская «Дни нашей жизни», театр «Практика» поддерживает молодых артистов и открывает новые имена, привнося свежие идеи и подходы в современное театральное искусство.