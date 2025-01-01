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Дни нашей жизни
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дни нашей жизни

Спектакль Дни нашей жизни

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля Арсения Мещерякова по драме Леонида Андреева

С гордостью представляем премьеру спектакля Арсения Мещерякова по драме Леонида Андреева. В этой пьесе, посвящённой трагической любви студента Николая Глуховцева и молодой девушки Ольги Николаевны, при кажущейся реалистичности отражён совсем не правдоподобный, а скорее экспрессионистский «мир».

Темы любви и страха

Любовь, страх, жадность и благородство здесь тотальны и доведены до предела. Режиссёр в работе над постановкой искал способы существования актёра и тип театра, которые не противоречат языку Андреева, а, наоборот, в полной мере его проявляют.

Успех на сцене Учебного театра

Спектакль успел стать хитом на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ, и теперь в театре «Практика» выйдет премьера его обновлённой версии. Выпуская «Дни нашей жизни», театр «Практика» поддерживает молодых артистов и открывает новые имена, привнося свежие идеи и подходы в современное театральное искусство.

Режиссер
Арсений Мещеряков
В ролях
Маргарита Якимова
Никита Языков
София Петрова
Арсений Касперович
Олег Сапиро

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни Дни нашей жизни

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