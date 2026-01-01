Спектакль Дневные звёзды

Литературный концерт: чтение прозы Ольги Берггольц

11 мая в Доме Кочневой мастер художественного слова Анна Яковлева озвучит три главы из автобиографической прозы Ольги Берггольц «Дневные звёзды». Этот спектакль предлагает зрителю заглянуть в сложный и светлый мир поэтессы, чья жизнь была полна испытаний.

Темы спектакля

Первая глава — «Сон» посвящена детству Берггольц в Угличе и Богоявленскому девичьему монастырю. Вторая — «Та самая полянка» — трогательная история прогулки поэтессы с отцом в зоологическом саду, которая становится глубоким рассказом о любви к папе. Наконец, третья глава — «Путь к отцу» — описывает невыносимые моменты блокады Ленинграда, когда Берггольц, потеряв мужа, стремится попрощаться с отцом. Она размышляет о своей смерти, но находит в себе силы выжить и создать свою знаменитую поэму «Февральский дневник».

Мировосприятие Ольги Берггольц

Жизнь Берггольц была полна трагедий: аресты, утраты, блокада. Однако её творчество излучает свет, и «Дневные звёзды» — это отражение этого внутреннего света. Анна Яковлева описывает, что у Берггольц был уникальный взгляд на жизнь, где каждый день она искала свет и сохраняла надежду. Название спектакля отсылает к детской легенде поэтессы о дневных звёздах, которые можно увидеть со дна глубокого колодца. Для неё эти звёзды — это люди, оказавшиеся в её жизни, судьбы которых оживают в ее произведениях.

Детали мероприятия

Программа включает в себя не только главы из прозы, но и стихи разных лет, фрагменты поэмы «Февральский дневник», а также выдержки из дневника Ольги Берггольц. Продолжительность спектакля составляет 1 час 20 минут без антракта.

Автор идеи и исполнитель — Анна Яковлева, мастер художественного слова, который стремится передать внутренний свет и силы, которые помогали Берггольц в трудные времена, делая её творчество живым и актуальным для современных зрителей.