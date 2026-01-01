«Дневные звёзды»: Искусство поэзии и жизни Ольги Берггольц

В художественной программе «Дневные звёзды» мастер слова Анна Яковлева представит три главы из автобиографической прозы Ольги Берггольц. Каждая из них раскрывает не только личные переживания поэтессы, но и её глубокую связь с окружающим миром.

Трогательные главы

Первая глава называется «Сон». В ней Берггольц рассказывает о своём детстве в Угличе и о Богоявленском девичьем монастыре.

Вторая глава — «Та самая полянка». Здесь поэтесса вспоминает прогулку с отцом в зоологическом саду, превращая её в трогательный рассказ о любви и взаимопонимании.

Третья глава — «Путь к отцу». В 1942 году, после трагической утраты мужа, Берггольц идёт по блокадному Ленинграду к своему отцу. Этот путь становится не только финальной прощальной нотой, но и источником сил для дальнейшей жизни и творчества. В трудные времена она написала поэму «Февральский дневник» и другие известные стихи.

Жизнь и творчество Ольги Берггольц

Жизнь Ольги Берггольц была полна испытаний. Несмотря на сложности, такие как арест и потеря близких, её голос, как голос «блокадной мадонны», вдохновлял и поддерживал ленинградцев в тяжелые моменты войны. В послевоенные годы она столкнулась с забвением, но продолжала создавать светлые произведения.

Как отметила Анна Яковлева: «У Берггольц, как и у многих советских людей, было удивительное восприятие жизни». Название программы отсылает к любимой Берггольц легенде о дневных звёздах, видимых на дне глубокого колодца. Эти звёзды — это люди, с которыми она встречалась каждый день, и она стремилась отражать их судьбы в своих произведениях.

Формат мероприятия

Программа также включает стихи и фрагменты поэмы «Февральский дневник» и выдержки из дневника Ольги Берггольц. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 20 минут без антракта.

