Дневные общедоступные концерты КЗФ (8)

Дневной общедоступный концерт: классическая музыка для всех

В рамках цикла «Дневные общедоступные концерты» на сцене произведут дуэт Resonance — Ян Повольских и Наталья Кравец. Разнообразие классической музыки и виртуозные исполнения создадут уникальную атмосферу, доступную каждому зрителю.

Дуэт Resonance, состоящий из талантливых музыкантов, представляет композиции, которые подарят положительные эмоции. Ян Повольских — известный гитарист, которому удается соединять музыкальные стили и направления. Наталья Кравец, играющая на классической гитаре, славится своим мастерством и выразительностью. Вместе они создают гармоничное звучание, которое покоряет сердца зрителей.

Не упустите возможность насладиться искусством в живом исполнении. Приходите на концерт, чтобы открыть для себя новыми произведениями классической музыки и погрузиться в атмосферу творчества. Ждем вас в зрительном зале!