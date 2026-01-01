Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневные общедоступные концерты КЗФ (8)
Киноафиша Дневные общедоступные концерты КЗФ (8)

Дневные общедоступные концерты КЗФ (8)

12+
Возраст 12+

О концерте

Дневной общедоступный концерт: классическая музыка для всех

В рамках цикла «Дневные общедоступные концерты» на сцене произведут дуэт Resonance — Ян Повольских и Наталья Кравец. Разнообразие классической музыки и виртуозные исполнения создадут уникальную атмосферу, доступную каждому зрителю.

Дуэт Resonance, состоящий из талантливых музыкантов, представляет композиции, которые подарят положительные эмоции. Ян Повольских — известный гитарист, которому удается соединять музыкальные стили и направления. Наталья Кравец, играющая на классической гитаре, славится своим мастерством и выразительностью. Вместе они создают гармоничное звучание, которое покоряет сердца зрителей.

Не упустите возможность насладиться искусством в живом исполнении. Приходите на концерт, чтобы открыть для себя новыми произведениями классической музыки и погрузиться в атмосферу творчества. Ждем вас в зрительном зале!

Купить билет на концерт Дневные общедоступные концерты КЗФ (8)

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
29 апреля среда
15:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Нижний интернет
18+
Юмор
Нижний интернет
15 марта в 18:00 Standup Room
от 500 ₽
Музыкальное лото в Нюре
16+
Поп Рок
Музыкальное лото в Нюре
14 марта в 15:30 Нюра
от 590 ₽
Приключения итальянцев в России
12+
Классическая музыка
Приключения итальянцев в России
14 марта в 18:00 Новосибирская филармония
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше