Дневные общедоступные концерты КЗФ (3)

Концерт фольклорного ансамбля «Рождество»

Дневные общедоступные концерты пройдут в Камерном зале Новосибирской филармонии. Фольклорный ансамбль «Рождество», созданный в 1994 году, представляет собой яркий пример сибирской культуры и традиционного музыкального исполнения.

Достижения ансамбля

Ансамбль «Рождество» стал дипломантом II Всероссийского теле радиоконкурса «Голоса России» и лауреатом Всероссийского конкурса молодых вокалистов-исполнителей народной и русской классической музыки. С момента своего основания в 1994 году, ансамбль завоевал признание и статус профессионального коллектива.

Художественное руководство

Инициатором создания коллектива и его бессменным художественным руководителем является заслуженный деятель искусств России Ольга Гурина. Под её руководством ансамбль приобрел уникальный стиль, который сочетает в себе как народные традиции, так и произведения современных композиторов.

Музыкальный репертуар

Ансамбль «Рождество» исполняет разнообразные музыкальные произведения: от народной традиционной музыки до вокальных произведений советских и российских композиторов-песенников. Концерт будет интересен любителям народной музыки и фольклора, а также тем, кто ценит культурные традиции Сибири.