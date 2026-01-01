Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневные общедоступные концерты КЗФ (3)
Киноафиша Дневные общедоступные концерты КЗФ (3)

Дневные общедоступные концерты КЗФ (3)

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт фольклорного ансамбля «Рождество»

Дневные общедоступные концерты пройдут в Камерном зале Новосибирской филармонии. Фольклорный ансамбль «Рождество», созданный в 1994 году, представляет собой яркий пример сибирской культуры и традиционного музыкального исполнения.

Достижения ансамбля

Ансамбль «Рождество» стал дипломантом II Всероссийского теле радиоконкурса «Голоса России» и лауреатом Всероссийского конкурса молодых вокалистов-исполнителей народной и русской классической музыки. С момента своего основания в 1994 году, ансамбль завоевал признание и статус профессионального коллектива.

Художественное руководство

Инициатором создания коллектива и его бессменным художественным руководителем является заслуженный деятель искусств России Ольга Гурина. Под её руководством ансамбль приобрел уникальный стиль, который сочетает в себе как народные традиции, так и произведения современных композиторов.

Музыкальный репертуар

Ансамбль «Рождество» исполняет разнообразные музыкальные произведения: от народной традиционной музыки до вокальных произведений советских и российских композиторов-песенников. Концерт будет интересен любителям народной музыки и фольклора, а также тем, кто ценит культурные традиции Сибири.

Купить билет на концерт Дневные общедоступные концерты КЗФ (3)

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
18 ноября среда
15:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Pupo
18+
Поп

Pupo

20 сентября в 19:00 КК им. Маяковского
от 4000 ₽
Знай наших!
12+
Классическая музыка

Знай наших!

1 ноября в 16:00 Дом детского творчества им. Ефремова
от 300 ₽
билборды
16+
Рок

билборды

5 сентября в 19:30 Лофт-парк «Подземка»
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше