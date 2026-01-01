Дневные общедоступные концерты ГКЗ

Общедоступные концерты Новосибирского академического симфонического оркестра

Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса приглашает вас на концерты сезона 2025/26. Дирижер заслуженный артист России Рустам Дильмухаметов обеспечит великолепное звучание произведений, которые мы сможем увидеть и услышать в Государственном концертном зале им. А.М. Каца.

Доступность и демократичные цены

Общедоступные концерты устраиваются для самой широкой аудитории. Они проходят в дневное время, что делает их удобными для всех желающих. Невысокая стоимость билетов позволяет каждому насладиться классической музыкой в живом исполнении.

Для тех, кто впервые

Если вы еще не имели возможности посетить концерт классической музыки в филармонии, не упустите шанс! Общедоступные концерты - отличная возможность начать знакомство с миром симфонической музыки.