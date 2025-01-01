Дневной общедоступный концерт

Меню
Дневные концерты в Новосибирской филармонии

В ГКЗ «Новосибирская филармония» (им. А.М. Каца) пройдёт уникальный концерт с дневными выступлениями. Это отличная возможность насладиться разнообразными музыкальными произведениями в светлое время суток.

Классика для всех

Концерт предлагает программы, которые понравятся как всем поклонникам классической музыки, так и тем, кто ищет вдохновения и культурные мероприятия в расслабленной атмосфере. Вы сможете услышать произведения различных эпох и стилей, что сделает каждый концерт по-своему уникальным.

Почему стоит посетить?

Такие дневные концерты становятся всё более популярными. Кроме отличной музыки, они предоставляют возможность насладиться искусством в любое время дня и идеально подходят для культурного отдыха. Зрители смогут освежить свои эмоции и переживания от живого звучания музыки в прекрасном исполнении талантливых музыкантов.

Не упустите шанс стать частью музыкального события в сердце Новосибирска!

Январь
Февраль
29 января четверг
15:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 300 ₽
26 февраля четверг
15:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

