Моноспектакль о свободе для детей

«Дневник ласточки» — это моноспектакль, основанный на одноименной книге Павла Квартальнова и Ольги Пташник. В этом произведении исследуется тема свободы и её важности в жизни каждого из нас.

Свобода как тема

Мы рождаемся свободными существами, способными полететь туда, куда нам хочется. У детей и у птиц есть общее — невероятное ощущение свободы. Спектакль «Дневник ласточки» рассказывает о том, как важно сохранить это ощущение, даже когда на нашем пути возникают непростые решения, сложности и препятствия.

Приглашение к полету

Зрители приглашаются в увлекательное путешествие, наполненное эмоциями и размышлениями о том, как продолжать свой полет в жизни, несмотря на трудности. Не упустите возможность стать частью этой вдохновляющей истории!