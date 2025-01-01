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Дневник ласточки
Киноафиша Дневник ласточки

Спектакль Дневник ласточки

6+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Моноспектакль о свободе для детей

«Дневник ласточки» — это моноспектакль, основанный на одноименной книге Павла Квартальнова и Ольги Пташник. В этом произведении исследуется тема свободы и её важности в жизни каждого из нас.

Свобода как тема

Мы рождаемся свободными существами, способными полететь туда, куда нам хочется. У детей и у птиц есть общее — невероятное ощущение свободы. Спектакль «Дневник ласточки» рассказывает о том, как важно сохранить это ощущение, даже когда на нашем пути возникают непростые решения, сложности и препятствия.

Приглашение к полету

Зрители приглашаются в увлекательное путешествие, наполненное эмоциями и размышлениями о том, как продолжать свой полет в жизни, несмотря на трудности. Не упустите возможность стать частью этой вдохновляющей истории!

Режиссер
Ксения Павлова
В ролях
Екатерина Ложкина-Белевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дневник ласточки Дневник ласточки Дневник ласточки Дневник ласточки Дневник ласточки

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