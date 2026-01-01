Дневник исчезнувшего. Л.Яначек, К. Шимановский, А. Малер
12+
О концерте

Фестиваль «Стрелка»: музыка восточной Европы начала XX века

В программе фестиваля «Стрелка» звучит уникальная музыка Восточной Европы начала XX века. Этот исторический период был отмечен политическими бурями и стилистическими авантюрами, которые коренным образом изменили культурный ландшафт региона. С одной стороны, происходило прощание с привычным укладом жизни, с другой — возникали новые ценности и возвращались утраченные сокровища.

В начале XX века возродился интерес к национальной культуре. Многие композиторы стремились понять свое место в мировом контексте. Несмотря на угрозу забыть о человеческих чувствах на фоне «железных машин» и войн, романтические порывы и возвышенные мечты продолжали вдохновлять артистов. Вvoкальные циклы таких композиторов, как чех Леош Яначек, поляк Кароль Шимановский и австрийская многогранная личность Альма Малер, затрагивают темы любви, разлуки и надежды — вечные человеческие ценности.

Эти вокальные опусы прозвучат в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина: Галины Круч, Елены Сизовой, Яны Дьяковой и Сергея Писарева, а также концертмейстера Ольги Бочкаревой. Не упустите возможность насладиться этим искусством и прикоснуться к истории, которая всё еще влияет на нашу современность.

Июнь
11 июня четверг
19:00
КЦ «Пакгаузы» Нижний Новгород, Стрелка, 21Ж

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
