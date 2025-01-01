Саша Черный «Дневник фокса Микки». История одной собаки

Знаменитый укротитель догов и бульдогов, эквилибрист, наездник и главный собачий фильм-директор — фокс Микки впервые выходит на сцену к юным зрителям, чтобы прочитать свой золотой-серебряный-бриллиантовый дневник. Режиссер моноспектакля Николай Рингбург и актеры бережно переносят на сцену события из произведения Саши Черного, созданного специально для детей.

Ласковый и добрый Саша Черный

Известный своей язвительностью по отношению к взрослым, Саша Черный проявляет уважение и доброту к маленьким зрителям. Каждая сцена «Дневника фокса Микки» доносит до зрителей, как больших, так и маленьких, это особое отношение. Здесь звучат немного грустные размышления о одиночестве, любви, потерянности и радости обретения друга.

Трагикомедия эмоций

Перед зрителями разворачивается настоящая трагикомедия, где есть место смеху и восторгу, грусти и сочувствию. Спектакль погружает в глубокий и разнообразный мир эмоций главного героя, вызывая настоящую эмпатию.

Участие зрителей и финал спектакля

Не обходится спектакль и без участия зрителей в самом действе: в какой-то момент фокс Микки зовет маленьких зрителей на сцену, чтобы вместе с ними изобразить настоящий цирк! В финале всех нас ждет теплое, задумчивое, щемящее чувство прикосновения к хрупкому миру любви, преданности и одиночества этого уникального пса.