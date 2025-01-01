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Дневник Евы
Киноафиша Дневник Евы

Спектакль Дневник Евы

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дневник Евы»: вечная история любви на сцене Омского дома актера

Вопрос о существовании двух точек зрения — мужской и женской — актуален как никогда. Мужчине и женщине часто трудно понять друг друга, ведь они, по сути, диаметрально противоположны. Однако чувства сильнее любых различий, и с каждым днем, неделей, годом они все больше нуждаются друг в друге.

Сюжет спектакля

«Дневник Евы» — это история жизни Адама и Евы, в которой тонкий юмор Марка Твена переплетается с лирическими нотами первой на планете истории любви. Ирония и остроумие пронизывают весь спектакль, делая его легким и увлекательным. Последние фразы Евы и Адама оставят зрителей в глубоком раздумье.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры: Галина Волокитина и Григорий Волокитин. Их игра обещает стать ярким акцентом постановки.

Режиссура

Спектакль поставили Лариса и Олег Чичко, которые известны своими оригинальными подходами к классическим произведениям.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю, наполненную юмором и нежностью. «Дневник Евы» — спектакль, который заставит вас задуматься о вечных вопросах любви и взаимопонимания.

Режиссер
Лариса Чичко
В ролях
Галина Волокитина
Григорий Волокитин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 20 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
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Омск, 26 октября
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Фотографии

Дневник Евы Дневник Евы Дневник Евы Дневник Евы Дневник Евы Дневник Евы

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