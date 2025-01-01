Концерт «Дневник эпохи» в Рахманиновском зале

15 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет концерт Дневник эпохи , посвященный столетию со дня рождения композитора Бориса Александровича Чайковского. В программе концерта прозвучат вокальные циклы, созданные как Борисом Чайковским, так и его современниками — Дмитрием Шостаковичем и Александром Чайковским.

Поэты 20 века и их влияния

Вокальные циклы Бориса Чайковского и Дмитрия Шостаковича основаны на стихах известных поэтов, таких как Иосиф Бродский и Саша Черный. Эти произведения не только обращаются к произведениям великих поэтов, но и подчеркивают требовательность композиторов к литературной основе. Чайковский, работая над музыкой на стихи Бродского, создавал произведения, полные образов, свободных ассоциаций и глубоких мыслей.

Сплав музыки и поэзии

Саша Черный, как и подавляющее большинство своих современников, использовал иронично-язвительную поэзию, которая оказалась близка внутреннему состоянию Шостаковича. В 1960 году композитор написал шедевр, который стал сплавом блестящего интеллекта музыки и стиха.

Из еврейской народной поэзии

Одним из самых значимых произведений концерта станет вокальный цикл Из еврейской народной поэзии , демонстрирующий уникальную способность Шостаковича откликаться на значимые события времени. Эта работа состоит из одиннадцати сцен, пронизанных еврейскими интонациями и национальными образами, что позволяет слушателям увидеть в персонажах людей с глубокими чувствами и переживаниями.

Сочинения современного композитора

Не менее интересен вокальный цикл Из жизни петербургской актрисы Александра Чайковского, племянника юбиляра. Основой для этого произведения послужили поэтические тексты ХХ века. Автор мастерски собирает судьбу своей героини — петербургской актрисы, предоставляя зрителям возможность увидеть ее жизнь на фоне исторических событий.

Исполнители и поддержка проекта

Вокальные циклы исполнят: Олеся Петрова (меццо-сопрано), Валерий Макаров (тенор), Лада Меркульева (сопрано), а за фортепиано - Дарья Чайковская и Карина Погосбекова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.