Спектакль Дневник Элли/Изумрудный город

Путешествие Элли в Изумрудный город

У девочки Элли летом в парке столько забот: нужно поиграть в прятки, построить город из песка, погулять с собакой Тотошкой. Но стоит лишь затаиться с книжкой в корнях большого старого дерева, как солнышко пригреет сквозь крону, ветерок всколыхнет листву — и Сон унесет в Волшебную страну.

Друзья, приключения и испытания

Там ждут новые друзья: Дровосек, Страшила, Лев. Но путь не будет простым — впереди подстерегает злая Бастинда.

Храбрость, доброта и волшебство

Не верите? Тогда вперед, за героями сказки, в Изумрудный город — за настоящими храбростью, верностью, решительностью и добротой.