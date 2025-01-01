Меню
Дневник Элли/Изумрудный город
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дневник Элли/Изумрудный город

Спектакль Дневник Элли/Изумрудный город

Постановка
Театр на Юго-Западе 6+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Путешествие Элли в Изумрудный город

У девочки Элли летом в парке столько забот: нужно поиграть в прятки, построить город из песка, погулять с собакой Тотошкой. Но стоит лишь затаиться с книжкой в корнях большого старого дерева, как солнышко пригреет сквозь крону, ветерок всколыхнет листву — и Сон унесет в Волшебную страну.

Друзья, приключения и испытания

Там ждут новые друзья: Дровосек, Страшила, Лев. Но путь не будет простым — впереди подстерегает злая Бастинда.

Храбрость, доброта и волшебство

Не верите? Тогда вперед, за героями сказки, в Изумрудный город — за настоящими храбростью, верностью, решительностью и добротой.

Режиссер
Михаил Белякович
В ролях
Вероника Саркисова
Егор Кучкаров
Денис Шалаев
Александр Байдаков
Антон Багиров

2 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дневник Элли/Изумрудный город Дневник Элли/Изумрудный город Дневник Элли/Изумрудный город Дневник Элли/Изумрудный город

