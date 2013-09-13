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Дневник домового
Киноафиша Дневник домового

Спектакль Дневник домового

Постановка
13 трамвай 16+
Возраст 16+

О спектакле

Литературный спектакль в Сибирском камерном театре «13 трамвай»

Юмористический бестселлер на сцене

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет литературный спектакль «Дневник домового» по произведению Евгения Чеширко. Этот юмористический бестселлер, ставший настоящим интернет-хитом, рассказывает о ежедневных приключениях грубоватого, но обаятельного домового Кузи, который живет вместе с котом и щенком.

История, завоевавшая сердца миллионов

«Дневник домового» привлек внимание более 2 миллионов читателей Рунета благодаря искрометному юмору и глубоким размышлениям о жизни. Каждая страница этой истории наполнена весельем и теплом, что делает ее особенно близкой и понятной многим.

Каст и возрастное ограничение

В спектакле участвуют артисты новосибирских театров: Максим Гуралевич, Ростислав Самусев и Александр Жуликов. Обратите внимание, что спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.

Не упустите возможность погрузиться в увлекательный мир «Дневника домового»!

В ролях
Максим Гуралевич
Ростислав Самусев
Александр Жуликов

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В других городах
Сентябрь
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