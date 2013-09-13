Литературный спектакль в Сибирском камерном театре «13 трамвай»

Юмористический бестселлер на сцене

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет литературный спектакль «Дневник домового» по произведению Евгения Чеширко. Этот юмористический бестселлер, ставший настоящим интернет-хитом, рассказывает о ежедневных приключениях грубоватого, но обаятельного домового Кузи, который живет вместе с котом и щенком.

История, завоевавшая сердца миллионов

«Дневник домового» привлек внимание более 2 миллионов читателей Рунета благодаря искрометному юмору и глубоким размышлениям о жизни. Каждая страница этой истории наполнена весельем и теплом, что делает ее особенно близкой и понятной многим.

Каст и возрастное ограничение

В спектакле участвуют артисты новосибирских театров: Максим Гуралевич, Ростислав Самусев и Александр Жуликов. Обратите внимание, что спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.

Не упустите возможность погрузиться в увлекательный мир «Дневника домового»!