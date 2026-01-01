Мюзикл по комедии «На всякого мудреца довольно простоты» в Театре «Буфф»

В театре «Буфф» Санкт-Петербурга зрители смогут увидеть мюзикл, созданный по мотивам комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». В центре сюжета — бедный молодой человек Егор Глумов, который стремится любыми способами сделать карьеру и разбогатеть.

Методы достижения целей Егора не более циничны, чем окружение, в котором он живет. Спектакль представляет собой удачный союз режиссера Исаака Штокбанта, композитора Максима Дунаевского и поэта-песенника Николая Денисова. Мастерские актерские работы корифеев театра добавляют мюзиклу глубину и делают его особенно привлекательным как для любителей сатирической музыкальной драмы, так и поклонников Островского.

Сатирическая комедия о современности

«Зачем непременно трагедия, отчего не комедия?» — задаются вопросом герои пьесы. На этот раз создатели решили напомнить зрителям, что комедия может отражать реалии современности так же остро, как и трагедия. Спектакль «Дневник авантюриста» — это сатирический памфлет, где персонажи трагически смешны, а их устремления полны абсурда.

История, написанная великим драматургом полтора века назад, сегодня звучит актуально. Глумов в своем тайном дневнике записывает обличительные наблюдения о светском обществе, и это придаёт спектаклю новую жизнь. Невзирая на комические элементы, в этом творении открываются серьезные вопросы о морали и человеческих ценностях.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального спектакля, который обещает занять свое место в золотом фонде репертуара театра «Буфф».