Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневник авантюриста
Киноафиша Дневник авантюриста

Спектакль Дневник авантюриста

Постановка
Буфф 12+
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл по комедии «На всякого мудреца довольно простоты» в Театре «Буфф»

В театре «Буфф» Санкт-Петербурга зрители смогут увидеть мюзикл, созданный по мотивам комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». В центре сюжета — бедный молодой человек Егор Глумов, который стремится любыми способами сделать карьеру и разбогатеть.

Методы достижения целей Егора не более циничны, чем окружение, в котором он живет. Спектакль представляет собой удачный союз режиссера Исаака Штокбанта, композитора Максима Дунаевского и поэта-песенника Николая Денисова. Мастерские актерские работы корифеев театра добавляют мюзиклу глубину и делают его особенно привлекательным как для любителей сатирической музыкальной драмы, так и поклонников Островского.

Сатирическая комедия о современности

«Зачем непременно трагедия, отчего не комедия?» — задаются вопросом герои пьесы. На этот раз создатели решили напомнить зрителям, что комедия может отражать реалии современности так же остро, как и трагедия. Спектакль «Дневник авантюриста» — это сатирический памфлет, где персонажи трагически смешны, а их устремления полны абсурда.

История, написанная великим драматургом полтора века назад, сегодня звучит актуально. Глумов в своем тайном дневнике записывает обличительные наблюдения о светском обществе, и это придаёт спектаклю новую жизнь. Невзирая на комические элементы, в этом творении открываются серьезные вопросы о морали и человеческих ценностях.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального спектакля, который обещает занять свое место в золотом фонде репертуара театра «Буфф».

 

Купить билет на спектакль Дневник авантюриста

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1200 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1200 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
30 июля в 19:00 Легенда
Билеты
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
27 октября в 19:00 Легенда
Билеты
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
16 мая в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше