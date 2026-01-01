Спектакль - размышление о жизни по пьесе Юлии Воронцовой

Спектакль по пьесе Юлии Вороновой — это история о времени, изменениях и трансформации человека через личные записи и переживания. Герой этого спектакля — Алёна Чижук, чья жизнь пролетела с невероятной скоростью, и она, как и мы все, стала свидетелем быстрого течения времени.

Три десятилетия жизни

Перед зрителями проходят почти тридцать лет жизни Алёны. В этом путешествии через разные этапы взросления её сопровождают изменяющиеся дневники: сначала — ручной дневник в 16 лет, потом — почта Mail.ru в 28 лет, следом — популярный LiveJournal (ЖЖ) в 34, и, наконец, Facebook в 44 года. Каждому возрасту соответствует свой способ самовыражения, свой инструмент для записи мыслей и переживаний.

Четыре разных возраста — одна жизнь

В спектакле показаны четыре возраста Алёны, каждый из которых представляет собой совершенно разные дневники, образы и даже стили жизни. Это не просто хроника изменений, а целая история о том, как внутренний мир одного человека со временем адаптируется к внешним условиям и к новым форматам общения.

Что нас ждёт на сцене?

Ситуации, знакомые каждому из нас, остроумные текстовые фрагменты, яркие пластические номера — всё это помогает погрузиться в атмосферу разных эпох. Пьеса соединяет личные переживания героини с изменяющимися технологиями и медиа, что делает её историю особенно актуальной для современного зрителя.

«Дневник Алёны Чижук» — это не просто спектакль, а размышление о жизни, которое каждый зритель сможет отнести к себе. Четыре разные жизни, но всё же одна, настоящая и непрерывная.