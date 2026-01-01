Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дневная пешеходная экскурсия по следам романа «Мастер и Маргарита»
Билеты от 1100₽
12+
Продолжительность 150 минут
О выставке

Экскурсия по местам «Мастера и Маргариты»

Театр имени М.А. Булгакова приглашает вас на уникальную дневную пешеходную экскурсию. Участникам представится возможность ознакомиться с Москвой, описанной в знаменитом романе «Мастер и Маргарита». На маршруте вас ждут особняк Маргариты, Варьете, Массолит и другие знаковые локации.

Кроме того, экскурсия подробно расскажет о жизни Михаила Афанасьевича Булгакова до 1928 года, когда он начал работу над своим шедевром. Вы узнаете о том, кто была «Маргаритой» для автора, и какие судьбы ожидали его героев.

Экскурсия станет отличным выбором для всех поклонников литературы и любителей истории Москвы. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новый взгляд на мир Булгакова!

Купить билет на выставка Дневная пешеходная экскурсия по следам романа «Мастер и Маргарита»

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
16:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1100 ₽
11 апреля суббота
16:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1100 ₽
18 апреля суббота
16:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1100 ₽
25 апреля суббота
16:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Making Magic
16+
Интерактивный
Making Magic
17 марта в 20:00 Арт-пространство Luminar
от 1200 ₽
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
22 апреля в 15:00 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
17 марта в 18:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше