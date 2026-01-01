Экскурсия по местам «Мастера и Маргариты»

Театр имени М.А. Булгакова приглашает вас на уникальную дневную пешеходную экскурсию. Участникам представится возможность ознакомиться с Москвой, описанной в знаменитом романе «Мастер и Маргарита». На маршруте вас ждут особняк Маргариты, Варьете, Массолит и другие знаковые локации.

Кроме того, экскурсия подробно расскажет о жизни Михаила Афанасьевича Булгакова до 1928 года, когда он начал работу над своим шедевром. Вы узнаете о том, кто была «Маргаритой» для автора, и какие судьбы ожидали его героев.

Экскурсия станет отличным выбором для всех поклонников литературы и любителей истории Москвы. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новый взгляд на мир Булгакова!