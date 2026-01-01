В Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук состоится лекция историка Дмитрия Юркова, посвящённая подземным защитным сооружениям. Эти объекты окружены множеством мифов и заблуждений, которые часто вводят в заблуждение. Например, вопреки общему мнению, бомбоубежища не защищают от попадания бомбы, а многие рекламируемые туристические «бункеры Сталина» — это лишь PR-уловки.
На лекции будет предложен анализ истории подземных городских пространств, а также практические вопросы их использования. Участники смогут узнать, когда и как в России создавались системы защиты для граждан и выполнения важных государственных задач.
Лекция охватит следующие темы:
Дмитрий Юрков — историк (МПГУ), руководитель Музея современной фортификации, а также сооснователь музея-убежища «Подземная Москва». Он является автором ряда книг и статей по истории специальной фортификации XX века и ведёт популярный телеграм-канал о подземных сооружениях «В бункере не страшно».