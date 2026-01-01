Лекционный цикл «Космос в центре внимания»

Солнце — наше главный источник жизни, но его существование не бесконечно. Это звезда, которая живет уже более четырех с половиной миллиардов лет. И хотя его термоядерное топливо позволит ему светить еще длительный период, однажды запасы водорода в ядре иссякнут. В это время Солнце пройдёт через важные изменения, распухнув до размеров орбиты Земли, и завершит свой путь, превратившись в белый карлик.

Что ожидать на лекции

Лекция расскажет о последних этапах жизни Солнца, его связи с будущим Солнечной системы и о том, как завершают свой жизненный путь другие звезды. Ведущий мероприятия — Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук, профессор РАН и заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН.

Космос — больше, чем просто наука

Космос — это не только ракеты и орбиты, но и наука, мировоззрение, философия и культура. Цель цикла «Космос в центре внимания» — рассмотреть космос не только как объект исследования, но и как пространство, формирующее наши научные и культурные представления в XX–XXI веках.

Актуальные темы для обсуждения

В рамках цикла будут затронуты разнообразные темы, включая:

Устройство астрономических обсерваторий;

Прикладные и теоретические методы исследования Вселенной;

Химический состав космического пространства;

История освоения космоса;

Проблемы загрязнения околоземного пространства;

Культурное и философское осмысление космоса.

Ученые и популяризаторы науки раскроют эти важные аспекты, ставя перед нами новые вызовы и помогая понять, как много «человеческого» в холодной Вселенной.