Дмитрий Шишкин Николай Цинман РНО Бетховен Брамс
Билеты от 1500₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки в Московской консерватории

Российский национальный оркестр под управлением Николая Цинмана приглашает вас на уникальный концерт, в программе которого соединяются два величайших произведения классической музыки: Пятый концерт Людвига ван Бетховена и Четвёртая симфония Иоганнеса Брамса. Эти произведения не только поражают грандиозностью замысла, но и глубокими драматическими переживаниями.

Солист вечера

За роялем выступит талантливый пианист Дмитрий Шишкин, который известен своим виртуозным исполнением и глубоким пониманием классической музыки.

Программа концерта

  • Первое отделение:
    Людвиг ван Бетховен — Концерт № 5 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, op. 73
  • Второе отделение:
    Иоганнес Брамс — Симфония № 4 ми минор, op. 98

Длительность концерта

Общая продолжительность вечера составит 90 минут, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу классической музыки.

Не упустите возможность увидеть выступление великолепного оркестра и услышать шедевры великих композиторов в исполнении профессионалов!

Июнь
7 июня воскресенье
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1500 ₽

Фотографии

