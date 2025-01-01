Дмитрий Шишкин Николай Цинман РНО Бетховен Брамс

Вечер классической музыки в Московской консерватории

Российский национальный оркестр под управлением Николая Цинмана приглашает вас на уникальный концерт, в программе которого соединяются два величайших произведения классической музыки: Пятый концерт Людвига ван Бетховена и Четвёртая симфония Иоганнеса Брамса. Эти произведения не только поражают грандиозностью замысла, но и глубокими драматическими переживаниями.

Солист вечера

За роялем выступит талантливый пианист Дмитрий Шишкин, который известен своим виртуозным исполнением и глубоким пониманием классической музыки.

Программа концерта

Первое отделение:

Людвиг ван Бетховен — Концерт № 5 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, op. 73

Иоганнес Брамс — Симфония № 4 ми минор, op. 98

Длительность концерта

Общая продолжительность вечера составит 90 минут, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу классической музыки.

Не упустите возможность увидеть выступление великолепного оркестра и услышать шедевры великих композиторов в исполнении профессионалов!