Дмитрий Шишкин Николай Цинман РНО Бетховен Брамс

Российский национальный оркестр под управлением Николая Цинмана приглашает вас на уникальный концерт, в программе которого соединяются два величайших произведения классической музыки: Пятый концерт Людвига ван Бетховена и Четвёртая симфония Иоганнеса Брамса. Эти произведения не только поражают грандиозностью замысла, но и глубокими драматическими переживаниями.
За роялем выступит талантливый пианист Дмитрий Шишкин, который известен своим виртуозным исполнением и глубоким пониманием классической музыки.
Общая продолжительность вечера составит 90 минут, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу классической музыки.
Не упустите возможность увидеть выступление великолепного оркестра и услышать шедевры великих композиторов в исполнении профессионалов!