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Дмитрий Шишкин (фортепиано). Шуберт. Метнер. Рахманинов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дмитрий Шишкин (фортепиано). Шуберт. Метнер. Рахманинов

Дмитрий Шишкин (фортепиано). Шуберт. Метнер. Рахманинов

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Дмитрием Шишкиным

Лауреат XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Шишкин готов подарить зрителям незабываемый вечер классической музыки. В ближайшее время он исполнит произведения, которые давно завоевали сердца любителей искусства.

Программа вечера

В программе концерта:

  • Три песни Ф. Шуберта, среди которых «Лесной царь» — одно из самых известных произведений композитора, полное драматизма и эмоциональной глубины.
  • Две «Сказки» Н. Метнера, которые погружают слушателей в волшебный мир музыки.
  • Семь прелюдий С. Рахманинова, включая три прелюдии из опуса 23 и четыре из опуса 32, демонстрирующие выдающееся мастерство композитора.

Интересные факты

Дмитрий Шишкин — не только лауреат престижных конкурсов, но и яркий представитель российской музыкальной школы. Его исполнения отличаются необычайной чувствительностью и техническим совершенством. Каждый концерт — это возможность прикоснуться к истинной классике и насладиться великолепием музыкального искусства.

Приходите послушать его талант и насладиться произведениями великих мастеров!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

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