Дмитрий Шишкин (фортепиано). Шуберт. Метнер. Рахманинов

Музыкальный вечер с Дмитрием Шишкиным

Лауреат XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Шишкин готов подарить зрителям незабываемый вечер классической музыки. В ближайшее время он исполнит произведения, которые давно завоевали сердца любителей искусства.

Программа вечера

В программе концерта:

Три песни Ф. Шуберта, среди которых «Лесной царь» — одно из самых известных произведений композитора, полное драматизма и эмоциональной глубины.

Две «Сказки» Н. Метнера, которые погружают слушателей в волшебный мир музыки.

Семь прелюдий С. Рахманинова, включая три прелюдии из опуса 23 и четыре из опуса 32, демонстрирующие выдающееся мастерство композитора.

Интересные факты

Дмитрий Шишкин — не только лауреат престижных конкурсов, но и яркий представитель российской музыкальной школы. Его исполнения отличаются необычайной чувствительностью и техническим совершенством. Каждый концерт — это возможность прикоснуться к истинной классике и насладиться великолепием музыкального искусства.

Приходите послушать его талант и насладиться произведениями великих мастеров!