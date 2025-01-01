Дмитрий Шишкин (фортепиано). Шуберт. Метнер. Рахманинов

Лауреат XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Шишкин готов подарить зрителям незабываемый вечер классической музыки. В ближайшее время он исполнит произведения, которые давно завоевали сердца любителей искусства.
В программе концерта:
Дмитрий Шишкин — не только лауреат престижных конкурсов, но и яркий представитель российской музыкальной школы. Его исполнения отличаются необычайной чувствительностью и техническим совершенством. Каждый концерт — это возможность прикоснуться к истинной классике и насладиться великолепием музыкального искусства.
Приходите послушать его талант и насладиться произведениями великих мастеров!