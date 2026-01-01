Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дмитрий Шамонов. Изгоняющие дьявола: реальные практики экзорцизма в истории
Киноафиша Дмитрий Шамонов. Изгоняющие дьявола: реальные практики экзорцизма в истории

Дмитрий Шамонов. Изгоняющие дьявола: реальные практики экзорцизма в истории

12+
Возраст 12+

О выставке

Лекция об экзорцизме в современной культуре

Приглашаем вас на лекцию Дмитрия Шамонова, культуролога и кинокритика, посвященную экзорцизму — древней процедуре изгнания злых духов. Этот ритуал существует на протяжении веков и встречается в различных культурах по всему миру, независимо от уровня их цивилизации.

Темы лекции

В рамках лекции будут рассмотрены ключевые вопросы:

  • Кто и как может получить право на экзорцизм?
  • Как происходит этот ритуал в разных странах?
  • Как отличить мнимую одержимость (психическое расстройство) от настоящей одержимости демонами?

О лекторе

Дмитрий Шамонов — специалист в области западных культур и исследователь мифов, а также основатель образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге. На лекции он поделится своим опытом и знаниями, предложив свежий взгляд на древнюю практику.

Не упустите возможность узнать больше об экзорцизме и его месте в современном мире!

Купить билет на выставка Дмитрий Шамонов. Изгоняющие дьявола: реальные практики экзорцизма в истории

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
6+
Экскурсия
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
6 мая в 15:00 Casino Museum
от 400 ₽
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
6+
Экскурсия
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
30 августа в 12:00 Casino Museum
от 400 ₽
Экскурсия по парадным залам особняка А. А. Половцова
6+
Экскурсия
Экскурсия по парадным залам особняка А. А. Половцова
14 марта в 15:00 Дом Архитектора
от 3000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше