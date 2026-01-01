Лекция об экзорцизме в современной культуре

Приглашаем вас на лекцию Дмитрия Шамонова, культуролога и кинокритика, посвященную экзорцизму — древней процедуре изгнания злых духов. Этот ритуал существует на протяжении веков и встречается в различных культурах по всему миру, независимо от уровня их цивилизации.

Темы лекции

В рамках лекции будут рассмотрены ключевые вопросы:

Кто и как может получить право на экзорцизм?

Как происходит этот ритуал в разных странах?

Как отличить мнимую одержимость (психическое расстройство) от настоящей одержимости демонами?

О лекторе

Дмитрий Шамонов — специалист в области западных культур и исследователь мифов, а также основатель образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге. На лекции он поделится своим опытом и знаниями, предложив свежий взгляд на древнюю практику.

Не упустите возможность узнать больше об экзорцизме и его месте в современном мире!