Дмитрий Шамонов. Добро пожаловать в киберпанк: философия, искусство, новая реальность
О концерте/спектакле

Лекция Дмитрия Шамонова в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательную лекцию известного культуролога и специалиста в области западных культур Дмитрия Шамонова. Тема лекции — «Добро пожаловать в киберпанк: философия, искусство, новая реальность».

О чем лекция?

Киберпанк как поджанр научной фантастики родился в 1980-х годах. С тех пор элементы киберпанк-сеттинга становятся частью нашей повседневной жизни. Это цифровизация, протезирование, тотальная власть крупных корпораций и растущий разрыв между различными слоями общества. Но это лишь вершина айсберга.

На лекции мы обсудим:

  • Как создатели киберпанка предсказали будущее, даже не осознавая этого?
  • Влияние фильма «Матрица» Вачовски на мировой кинематограф и источники его вдохновения.
  • Причины успеха видеоигры «Cyberpunk 2077» и ее место в культуре последних лет.

Кто рассказывает?

Дмитрий Шамонов — культуролог, преподаватель и кинокритик, который также исследует мифы и традиции различных народов. Он является основателем образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация

Лекция рассчитана на зрителей старше 6 лет.

Ноябрь
15 ноября суббота
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1300 ₽

