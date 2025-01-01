Приглашаем вас на увлекательную лекцию известного культуролога и специалиста в области западных культур Дмитрия Шамонова. Тема лекции — «Добро пожаловать в киберпанк: философия, искусство, новая реальность».
Киберпанк как поджанр научной фантастики родился в 1980-х годах. С тех пор элементы киберпанк-сеттинга становятся частью нашей повседневной жизни. Это цифровизация, протезирование, тотальная власть крупных корпораций и растущий разрыв между различными слоями общества. Но это лишь вершина айсберга.
На лекции мы обсудим:
Дмитрий Шамонов — культуролог, преподаватель и кинокритик, который также исследует мифы и традиции различных народов. Он является основателем образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге.
Лекция рассчитана на зрителей старше 6 лет.