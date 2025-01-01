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Билеты от 1500₽
Киноафиша Дмитрий Ряхин. Очарование Романса

Дмитрий Ряхин. Очарование Романса

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Дмитрия Ряхина: «Очарованием романса»

Каждый концерт Дмитрия Ряхина — это незабываемое событие для настоящих поклонников жанра русского романса. В этом многогранном стиле русской камерной музыки он успешно сочетает профессиональный вокал, музыкальность и драматическое искусство. Его исполнение наполняется силой, остротой и магнетизмом, а также чувственной, искренней теплотой.

Каждый романс, исполненный Дмитрием, — это не просто концерт, а целая прожитая жизнь, рассказанная языком музыки и поэзии. Дмитрий Ряхин — ярчайшая творческая индивидуальность, манеру и стиль исполнения которого невозможно спутать ни с кем.

Программа концерта

В свою сольную программу «Очарованием романса» Дмитрий Ряхин включил самые любимые и близкие сердцам миллионов поклонников этого жанра романсы и лирические песни. Его красивейший лирический тенор и открытая душа певца завораживают слушателей как в нашей стране, так и за её пределами.

Современная интерпретация классики

Дмитрий Ряхин привносит в старинные романсы современную актуальность и новое завораживающее звучание. Айриетки Пьеро проявляются высоким драматическим академизмом, а классические романсы наполняются теплым волнительным трепетом. Слушатели получают наслаждение от соприкосновения с глубокой и непостижимой душой подлинных шедевров русской классики, коими достойно и величественно являются романсы.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыкальной лирики и насладиться искусством Дмитрия Ряхина на его следующем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
18:00 от 1500 ₽

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