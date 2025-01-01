Лекция Дмитрия Романова о драгоценных камнях

Приглашаем вас на захватывающую лекцию Дмитрия Романова, посвящённую блестящему миру бриллиантов. Узнайте, почему алмаз считается королём драгоценных камней и как он превращается в бриллиант. Проникнитесь историей, в которой алмазы сыграли ключевую роль в мировой политике, Золотом веке России и даже в событиях первой мировой войны.

Мифы и байки о бриллиантах

На лекции будут разобраны самые известные мифы, связанные с этими драгоценностями. Дмитрий Романов развенчает популярные заблуждения и проведёт простой и доступный ликбез о бриллиантах. Например, вы узнаете, как находка африканского мальчика создала славу Мэрилин Монро и стала основой для трёх шедевров Голливуда.

Кто ведёт лекцию?

Дмитрий Романов — минералог и геммолог, сотрудник Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН. Он активно занимается популяризацией науки и является ведущим клуба и YouTube-канала «Камневеды». Дмитрий имеет опыт поисков алмазов в разных странах.

Дополнительная информация

Лекция подходит для слушателей старше 6 лет. Присоединяйтесь, чтобы поглотиться в мир драгоценностей и узнать больше о том, как бриллианты способны превратить домохозяйек в принцесс.