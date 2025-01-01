Дмитрий Рессер: Эпатажный Мультиинструменталист на Сцене Ритм блюз кафе

Дмитрий Рессер — это имя, которое стало синонимом сценического безумия и музыкальной эклектики. Эпатажный мультиинструменталист откроет двери в свой многогранный мир, где пересекаются разные музыкальные стили: от тонкой лирики до пост-рока, от психоделического блюза до театрального гротеска.

Новый Спектакль и Проекты

За последний год Дмитрий успел представить несколько спектаклей в столичных театрах. Его талант был отмечен на джазовом конкурсе Бутмана, где он стал победителем со своим проектом Technica Fermata. Также он вошел в сборник Jazz Day 2025, что подчеркивает его значимость на музыкальной сцене.

Музыкальные Альбомы

Рессер не ограничивается только спектаклями. Он выпустил несколько эмбиент джаз альбомов и один пост-рок альбом, демонстрируя свой разнообразный музыкальный диапазон.

Сюрприз в Конце Концерта

Не упустите возможность стать свидетелем уникального выступления. В конце концерта нас ожидает инструментальный сюрприз с участием других музыкантов, который обещает стать ярким завершением вечера.

Приходите на спектакль Дмитрия Рессера и погрузитесь в мир, где музыка и театральное искусство сливаются воедино!