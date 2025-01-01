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Дмитрий Растопчинов и Леван Табарокишвили. Проверочный концерт
Билеты от 700₽
Киноафиша Дмитрий Растопчинов и Леван Табарокишвили. Проверочный концерт

Дмитрий Растопчинов и Леван Табарокишвили. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Проверочный Stand Up концерт с Дмитрием Растопчиным и Леваном Табарокишвили

Приглашаем вас на уникальный Stand Up концерт, где выступят два известных комика, популярных в интернете и на телевидении. Это отличная возможность посмеяться вживую и насладиться вкусным ужином!

О комиках

Дмитрий Растопчинов — участник шоу «Открытый микрофон» и «Импровизация Команды» на канале ТНТ, а также создатель таких проектов, как «OPEN MIC», «MONEY MIC» и «JAM» на платформе VK. Его стиль и юмор уже успели завоевать множество поклонников.

Леван Табарокишвили — яркий представитель Stand Up на ТНТ, известный своим остроумным подходом к жизни и умением находить смешное в повседневных ситуациях.

Место проведения

Событие пройдет в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, которое создает атмосферу погружения под воду возле маяка. Здесь для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей.

Полезная информация

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться атмосферой мероприятия. Сбор гостей начнется за полчаса до начала программы. Это время идеально подходит для общения с друзьями и зарядки позитивными эмоциями перед началом шоу.

Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт).

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:30 от 700 ₽

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