Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Дмитрия Певцова и «Певцовъ-оркестра» в Санкт-Петербурге

ДК Ленсовета готов принять зрителей на уникальное музыкальное событие. На сцене выступит известный артист Дмитрий Анатольевич Певцов, который порадует поклонников своим голосом в сопровождении «Певцовъ-оркестра». Это великолепное сочетание дарит слушателям возможность насладиться любимыми мелодиями в новом звучании.

Программа концерта

В репертуаре — популярные песни из культовых фильмов прошлого века. Зрители услышат хиты из таких лент, как «Веселые ребята», «Волга-Волга» и «Девчата». Эти композиции вызывают ностальгические воспоминания и становятся настоящей находкой для ценителей отечественного кинематографа.

Уникальный музыкальный стиль

«Певцовъ-оркестр» предлагает необычное звучание, где рок-музыка органично сочетается с симфоническими, джазовыми и народными инструментами. Такое инновационное прочтение классических произведений поразит зрителей и подчеркнёт многогранность талантов Дмитрия Певцова.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим праздником для тех, кто ценит качественное исполнение и живую музыку. Если вы хотите прикоснуться к золотой классике и насладиться атмосферой прошлого, не упустите шанс посетить это событие.

Исполнители
Дмитрий Певцов
Октябрь
20 октября вторник
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 990 ₽

Фотографии

Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр Дмитрий Певцов и Певцовъ-оркестр

