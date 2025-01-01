Дмитрий Петров. «Полиглот-меломан»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где вас ждет незабываемое музыкальное путешествие по миру! На сцене будут исполнены самые известные песни различных народов. Как утверждает полиглот Дмитрий Петров, создатель интенсивной методики обучения языкам: «Если вы хотите говорить на иностранном языке — начинайте со стихов и песен». Этот лайфхак поможет вам легко воспринимать мелодику и фонетику нового языка.
После концерта вы не только запомните мелодии, но и связанные с ними слова, а также получите незабываемые языковые ассоциации. «В программе есть песни на разных языках, что открывает даже известные мелодии в новом свете. Например, многие слышали «El Condor Pasa» в версии Саймона и Гарфанкеля на английском. Однако музыкальная археология позволила вернуть первоначальный вариант на испанском, а затем и оригинал на языке кечуа — древнем языке инков», — рассказывает Дмитрий Петров.
В программе также звучат собственные песни «ПетровБэнда» на русском языке, которые вскоре будут представлены слушателям. Не упустите возможность спеть вместе с профессиональными музыкантами и лингвистами!
В нашем творческом альянсе профессиональных музыкантов и лингвистов:
Место проведения: клуб «Высоцкий», ул. Высоцкого (бывший Нижний Таганский тупик), дом 3, в здании Государственного культурного центра-музея им. В.С. Высоцкого.
Приходите, споем вместе!