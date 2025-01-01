Меню
Дмитрий Петров. «Полиглот-меломан»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дмитрий Петров. «Полиглот-меломан»

Дмитрий Петров. «Полиглот-меломан»

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с «ПетровБэнд»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где вас ждет незабываемое музыкальное путешествие по миру! На сцене будут исполнены самые известные песни различных народов. Как утверждает полиглот Дмитрий Петров, создатель интенсивной методики обучения языкам: «Если вы хотите говорить на иностранном языке — начинайте со стихов и песен». Этот лайфхак поможет вам легко воспринимать мелодику и фонетику нового языка.

После концерта вы не только запомните мелодии, но и связанные с ними слова, а также получите незабываемые языковые ассоциации. «В программе есть песни на разных языках, что открывает даже известные мелодии в новом свете. Например, многие слышали «El Condor Pasa» в версии Саймона и Гарфанкеля на английском. Однако музыкальная археология позволила вернуть первоначальный вариант на испанском, а затем и оригинал на языке кечуа — древнем языке инков», — рассказывает Дмитрий Петров.

Новые хиты и лучшие традиции

В программе также звучат собственные песни «ПетровБэнда» на русском языке, которые вскоре будут представлены слушателям. Не упустите возможность спеть вместе с профессиональными музыкантами и лингвистами!

Состав «ПетровБэнда»

В нашем творческом альянсе профессиональных музыкантов и лингвистов:

  • Дмитрий Петров — вокал, гитара, автор методики изучения иностранных языков
  • Василий Фадеев — гитара, вокал, лингвист и ветеран международных гуманитарных миссий
  • Сергей Воронов — соло-гитара, вокал, лидер группы Crossroadz, звезда отечественного блюза
  • Евгений Глухов — бас-гитара, мастер аранжировки
  • Михаил Данилов — ударные, ритм и пульс группы
  • Георгий Осмоловский — скрипка, пронзительная и чарующая
  • Евгений Муравич — вокал, гитара, актёр театра и кино
  • Демьян Петров — балалайка, вокал, преподавание и синхронный перевод

Где и когда?

Место проведения: клуб «Высоцкий», ул. Высоцкого (бывший Нижний Таганский тупик), дом 3, в здании Государственного культурного центра-музея им. В.С. Высоцкого.

Приходите, споем вместе!

Купить билет на концерт

Расписание

8 октября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:30 от 2000 ₽

