Уникальная лекция о языкознании в лектории «Прямая речь»

Дмитрий Петров — полиглот и синхронный переводчик, известный как автор телепроекта «Полиглот», проведёт уникальную открытую лекцию. На этом мероприятии он расскажет о том, как языки переплетаются в единую цепочку, от древнего санскрита до кочевого цыганского.

От древнего к современному

Санскрит — один из древнейших языков мира, на котором уже три тысячи лет назад писались философские трактаты. Этот язык стал основой для множества современных языков, включая русский, английский и персидский. С другой стороны, цыганский язык является живым свидетельством лингвистической миграции. Выросший из древнеиндийского, он за тысячу лет вобрал в себя слова из персидского, греческого, славянского, румынского и даже немецкого. В каждом слове слышна дорога.

Что вас ждёт на лекции?

На лекции вы узнаете:

Почему языки — это не просто набор слов, а сложная система связей;

Как санскрит звучит в современном русском языке;

Что объединяет цыган, индийцев и славян, помимо темперамента?

О Дмитрие Петрове

Дмитрий Петров — автор методики интенсивного обучения иностранным языкам и психолингвист, свободно владеющий 35 языками. Вы можете присоединиться к одному из его курсов в записи или дождаться старта интересного вам курса, который проводится как онлайн в прямом эфире, так и очно в лектории «Прямая речь».

Информация о лекции

Рекомендуемый возраст: 16+

Примерная продолжительность лекции: 1 час 30 минут.