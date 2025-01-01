Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дмитрий Петров. От колесницы до кибитки: долгий путь от санскрита к цыганскому
Билеты от 2350₽
Киноафиша Дмитрий Петров. От колесницы до кибитки: долгий путь от санскрита к цыганскому

Дмитрий Петров. От колесницы до кибитки: долгий путь от санскрита к цыганскому

16+
Возраст 16+
Билеты от 2350₽

О концерте/спектакле

Уникальная лекция о языкознании в лектории «Прямая речь»

Дмитрий Петров — полиглот и синхронный переводчик, известный как автор телепроекта «Полиглот», проведёт уникальную открытую лекцию. На этом мероприятии он расскажет о том, как языки переплетаются в единую цепочку, от древнего санскрита до кочевого цыганского.

От древнего к современному

Санскрит — один из древнейших языков мира, на котором уже три тысячи лет назад писались философские трактаты. Этот язык стал основой для множества современных языков, включая русский, английский и персидский. С другой стороны, цыганский язык является живым свидетельством лингвистической миграции. Выросший из древнеиндийского, он за тысячу лет вобрал в себя слова из персидского, греческого, славянского, румынского и даже немецкого. В каждом слове слышна дорога.

Что вас ждёт на лекции?

На лекции вы узнаете:

  • Почему языки — это не просто набор слов, а сложная система связей;
  • Как санскрит звучит в современном русском языке;
  • Что объединяет цыган, индийцев и славян, помимо темперамента?

О Дмитрие Петрове

Дмитрий Петров — автор методики интенсивного обучения иностранным языкам и психолингвист, свободно владеющий 35 языками. Вы можете присоединиться к одному из его курсов в записи или дождаться старта интересного вам курса, который проводится как онлайн в прямом эфире, так и очно в лектории «Прямая речь».

Информация о лекции

Рекомендуемый возраст: 16+

Примерная продолжительность лекции: 1 час 30 минут.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 2350 ₽

В ближайшие дни

Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6 сентября в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1500 ₽
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
22 сентября в 13:00 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
15 сентября в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 4500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше