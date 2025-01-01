Дмитрий Онищенко (фортепиано)

Концерт пианиста Дмитрия Онищенко в Московской консерватории

Приглашаем вас на уникальный концерт пианиста Дмитрия Онищенко, который состоится в дата и время в место проведения. В программе вечера будут звучать произведения великого композитора Фридерика Шопена:

Четыре баллады

Соната си минор

О музыканте

Дмитрий Онищенко — яркий талант современности, родившийся в 1983 году. Он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, а также совершенствовал свое мастерство в таких престижных учебных заведениях, как Королевский северный колледж музыки в Манчестере и Высшая школа музыки в Ганновере.

Достижения и награды

Дмитрий является обладателем множества наград, среди которых:

V Международный конкурс юных пианистов В. Крайнева (2000)

IV Международный конкурс им. В. Горовица в Киеве (2001)

XII Международный конкурс им. П.И. Чайковского (2002, V премия)

III Международный конкурс молодых исполнителей в Энсхеде (2004)

II премия Международной фортепианной академии в Хамамацу (2005)

II премия Международного конкурса «Vianna da Motta» в Лиссабоне (2007)

Победитель Международного конкурса им. Н. Лысенко (2007)

Лауреат III премии Сиднейского международного конкурса пианистов (2012)

Мировое признание

Дмитрий Онищенко выступал на самых известных сценах мира: в России, Беларуси, Украине, Латвии, Польше, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Португалии, Италии, Швейцарии, Турции, Иордании, Китае, США, Японии и Австралии. Он также проводит мастер-классы в разных регионах России и за рубежом.

Член Союза композиторов России

С 2022 года Дмитрий является членом Союза композиторов России, что подчеркивает его значимость и вклад в музыкальную культуру страны.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Ф. Шопена в исполнении талантливого музыканта. Билеты доступны по ссылке ссылка на покупку билетов.