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Билеты
Дмитрий Онищенко (фортепиано)
Билеты от 800₽
Киноафиша Дмитрий Онищенко (фортепиано)

Дмитрий Онищенко (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт пианиста Дмитрия Онищенко в Московской консерватории

Приглашаем вас на уникальный концерт пианиста Дмитрия Онищенко, который состоится в дата и время в место проведения. В программе вечера будут звучать произведения великого композитора Фридерика Шопена:

  • Четыре баллады
  • Соната си минор

О музыканте

Дмитрий Онищенко — яркий талант современности, родившийся в 1983 году. Он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, а также совершенствовал свое мастерство в таких престижных учебных заведениях, как Королевский северный колледж музыки в Манчестере и Высшая школа музыки в Ганновере.

Достижения и награды

Дмитрий является обладателем множества наград, среди которых:

  • V Международный конкурс юных пианистов В. Крайнева (2000)
  • IV Международный конкурс им. В. Горовица в Киеве (2001)
  • XII Международный конкурс им. П.И. Чайковского (2002, V премия)
  • III Международный конкурс молодых исполнителей в Энсхеде (2004)
  • II премия Международной фортепианной академии в Хамамацу (2005)
  • II премия Международного конкурса «Vianna da Motta» в Лиссабоне (2007)
  • Победитель Международного конкурса им. Н. Лысенко (2007)
  • Лауреат III премии Сиднейского международного конкурса пианистов (2012)

Мировое признание

Дмитрий Онищенко выступал на самых известных сценах мира: в России, Беларуси, Украине, Латвии, Польше, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Португалии, Италии, Швейцарии, Турции, Иордании, Китае, США, Японии и Австралии. Он также проводит мастер-классы в разных регионах России и за рубежом.

Член Союза композиторов России

С 2022 года Дмитрий является членом Союза композиторов России, что подчеркивает его значимость и вклад в музыкальную культуру страны.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Ф. Шопена в исполнении талантливого музыканта. Билеты доступны по ссылке ссылка на покупку билетов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 декабря
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 800 ₽

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