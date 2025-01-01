Дмитрий Онищенко (фортепиано)

Приглашаем вас на уникальный концерт пианиста Дмитрия Онищенко, который состоится в дата и время в место проведения. В программе вечера будут звучать произведения великого композитора Фридерика Шопена:
Дмитрий Онищенко — яркий талант современности, родившийся в 1983 году. Он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, а также совершенствовал свое мастерство в таких престижных учебных заведениях, как Королевский северный колледж музыки в Манчестере и Высшая школа музыки в Ганновере.
Дмитрий является обладателем множества наград, среди которых:
Дмитрий Онищенко выступал на самых известных сценах мира: в России, Беларуси, Украине, Латвии, Польше, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Португалии, Италии, Швейцарии, Турции, Иордании, Китае, США, Японии и Австралии. Он также проводит мастер-классы в разных регионах России и за рубежом.
С 2022 года Дмитрий является членом Союза композиторов России, что подчеркивает его значимость и вклад в музыкальную культуру страны.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Ф. Шопена в исполнении талантливого музыканта. Билеты доступны по ссылке ссылка на покупку билетов.