Киноафиша Дмитрий Носков и Оркестр п/у Сергея Богданова

Дмитрий Носков и Оркестр п/у Сергея Богданова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт-посвящение Фрэнку Синатре: «Я буду петь тебе, как Фрэнк!»

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный легендарному Фрэнку Синатре! Концерт состоится при участии яркого исполнителя Дмитрия Носкова и оркестра под управлением Сергея Богданова. Этот вечер станет настоящим подарком для всех почитателей творчества великого джазового певца.

О программе

В программе концерта прозвучат самые известные композиции Синатры, которые до сих пор вдохновляют музыкантов и зрителей по всему миру. Дмитрий Носков, обладая уникальным голосом и харизмой, подарит вам атмосферу истинного джаза и непревзойденного стиля. Его исполнение позволит окунуться в мир неподражаемых мелодий и чарующего обаяния Синатры.

Место и время

Концерт пройдет в уютном зале, который обеспечит вам максимальное удобство и комфорт. Точная дата и время мероприятия будут уточнены на сайте театра и в анонсах в ближайшее время, не пропустите!

Интересные факты о Фрэнке Синатре

Фрэнк Синатра, один из самых влиятельных исполнителей 20 века, прославился не только своей музыкой, но и актёрским талантом. Он получил множество наград, включая 9 «Грэмми» и «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Синатра оставил глубокий след в музыкальной культуре, и этот концерт – отличный способ почтить его память.

Не упустите возможность!

Закажите ваши билеты заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого незабываемого музыкального опыта. Мы ждем вас на концерте, чтобы вместе погрузиться в мир Фрэнка Синатры и насладиться оригинальной интерпретацией его классических хитов!

Купить билет на концерт

Расписание

