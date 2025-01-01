Дмитрий Носков и Оркестр п/у Сергея Богданова

Концерт-посвящение Фрэнку Синатре: «Я буду петь тебе, как Фрэнк!»

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает вас на уникальный концерт, посвященный легендарному Фрэнку Синатре. Это событие обещает стать настоящим праздником джаза и музыки, которая навсегда осталась в сердцах миллионов.

О концерте

Концерт «Я буду петь тебе, как Фрэнк!» — это дань уважения одному из величайших певцов XX века. Фрэнк Синатра известен своим неповторимым стилем и харизматичными выступлениями. На сцене джаз-клуба Игоря Бутмана вы сможете услышать как классические хиты, так и редкие композиции, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.

Интересные факты о Фрэнке Синатре

Синатра начал свою карьеру в 1930-х годах и быстро стал популярным благодаря своему уникальному голосу и обаянию.

Он был не только певцом, но и успешным актером, получившим несколько премий «Оскар».

Фрэнк Синатра был известен своими сотрудничествами с великими музыкантами и композиторами, включая Нела Дорси и Теда Гринга.

Когда и где?

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Концерт пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Следите за расписанием и не забудьте забронировать билеты заранее, чтобы насладиться атмосферой живого джаза и великолепной музыки.

Приходите и позвольте музыке Фрэнка Синатры окутать вас своей магией!