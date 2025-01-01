Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дмитрий Носков и Оркестр п/у Сергея Богданова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дмитрий Носков и Оркестр п/у Сергея Богданова

Дмитрий Носков и Оркестр п/у Сергея Богданова

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт-посвящение Фрэнку Синатре: «Я буду петь тебе, как Фрэнк!»

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный легендарному Фрэнку Синатре. Вечер пройдет под слоганом «Я буду петь тебе, как Фрэнк!» и обещает стать незабываемым музыкальным событием.

Что вас ждет

На сцене выступят талантливые исполнители, которые исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры. Зрителей ждут такие знаменитые песни, как «My Way», «New York, New York» и «Fly Me to the Moon». Каждый номер будет сопровождаться интересными историями о жизни и карьере великого артиста.

Интересные факты о Фрэнке Синатре

  • Синатра был не только певцом, но и актером, снявшимся более чем в 60 фильмах.
  • Он получил 9 премий «Грэмми», включая специальную награду за достижения в карьере.
  • Фрэнк был известен своим обаянием и харизмой, что сделало его культовой фигурой в музыке 20 века.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться великолепными мелодиями в исполнении профессионалов!

Ждем вас на концерте «Я буду петь тебе, как Фрэнк!» и обещаем, что вы уйдете с улыбкой и теплом в сердце!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
19 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
12+
Джаз Неоклассика
Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
12 сентября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
10 октября в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше