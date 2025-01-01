Меню
Киноафиша Дмитрий Носков и его секстет

Дмитрий Носков и его секстет

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Неповторимое музыкальное шоу — «Я буду петь тебе как Фрэнк»

Приглашаем вас в мир великолепной музыки и остроумного мужского юмора на шоу «Я буду петь тебе как Фрэнк». Это незабываемое событие станет настоящим подарком для ценителей музыкального искусства и острохарактерного фольклора.

Что вас ждет на сцене?

В центре программы — Дмитрий Носков и его талантливый секстет. Они представят зрителям искрометные композиции из репертуара самых известных исполнителей, включая легендарного Фрэнка Синатру. Вы услышите как классические хиты, так и современные обработки, которые подарят вам множество положительных эмоций.

Уникальный формат

Шоу сочетает в себе интерактивные элементы и юмор, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории. Музыка и шутки будут переплетаться, создавая атмосферу тепла и уюта, что позволит зрителям насладиться искусством на новом уровне.

Не пропустите!

Это шоу станет отличной возможностью провести вечер в компании друзей или любимых. «Я буду петь тебе как Фрэнк» — это не просто спектакль, это погружение в мир, где музыка и юмор сочетаются в гармонии. Не упустите шанс стать частью этого великолепного события!

11 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽

