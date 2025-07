Дмитрий Носков и его квартет: Трибьют Фрэнку Синатре

Концерт Дмитрия Носкова: Путешествие по Америке с Фрэнком Синатрой

Дмитрий Носков и его квартет приглашают вас в увлекательное путешествие по Америке 50-60-х годов. Это время, когда джаз завоевывал сердца миллионов, а клубы наполнялись звуками великих мелодий. Вы сможете ощутить атмосферу, когда люди собирались, чтобы насладиться виски со льдом и послушать самого Фрэнка Синатру.

Программа концерта

Концертная программа Дмитрия Носкова, названная «Я буду петь тебе, как Фрэнк», включает в себя как известные хиты Синатры, такие как Fly Me to the Moon, I’ve Got You Under My Skin, My Way и другие, так и редко исполняемые песни. Вдохновение для программы пришло от первого оригинального сингла Дмитрия, что придает ей особую значимость.

Подлинные оркестровки того времени, специально приобретенные для концерта в Нью-Йорке, создадут уникальную атмосферу, позволяя вам почувствовать себя на выступлении великого исполнителя 20-го века.

Что вас ждет на концерте

Вас ожидает не только бессмертная музыка, но и юмор, интересные истории из жизни Синатры, живое общение и, что особенно ценят зрители, ощущение, что вы пришли на вечеринку к лучшему другу. Приготовьтесь смеяться и наслаждаться великолепной музыкой!

Дмитрий Носков: Кто он?

Дмитрий Носков — один из самых успешных джазовых вокалистов России. Он стал победителем второго сезона проекта «Ярче звезд» на ТНТ и известен как кино-композитор, написавший музыку для ряда заметных отечественных фильмов, включая Холоп 2, Мистер Нокаут, Пальма и другие. Носков также является номинантом премии «Золотой Орел 2019» за лучшую музыку к фильму и номинантом на премию «Все цвета джаза 2023» от радио Джаз в номинации «Музыкант года». Он лауреат премии «Главный мужчина года 2023» от бизнес-форума «Грани личного бренда».

Репертуар Синатры, исполняемый Дмитрием, настолько близок к оригиналу, что моментально завоевал сердца даже самых требовательных ценителей творчества Фрэнка Синатры. Носков с успехом выступает на лучших концертных площадках России и ближнего зарубежья.

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера!