Лекция о серийных убийцах в Библиотеке по естественным наукам РАН

Истории о серийных убийцах всегда будоражили умы и щекотали нервы. Расцвет жанра тру-крайм привнес в нашу культуру множество произведений, освещающих это тревожное явление. На предстоящей лекции у вас будет уникальная возможность обсудить эту тему с экспертом-практиком, который посвятил свою жизнь поиску и поимке серийных убийц.

Что вас ожидает на лекции?

Дмитрий Миронов, кандидат психологических наук и автор диссертации «Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств», поделится своим опытом и знаниями. Вы сможете узнать:

Почему расследование серийных убийств считается одной из самых сложных задач для полиции.

Какие методы используются для поиска преступников как в России, так и за границей.

Откуда берутся серийные убийцы и можно ли распознать маньяка в своем окружении.

Кто расскажет?

Дмитрий Миронов - старший оперуполномоченный по особо важным делам Отдела по раскрытию убийств Московского уголовного розыска (в отставке), консультант Главного управления уголовного розыска МВД России, а также эксперт и спикер федеральных СМИ и интернет-медиа.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 16+