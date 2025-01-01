Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дмитрий Миронов. Серийные убийцы: реальность и мифы в работе полиции
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дмитрий Миронов. Серийные убийцы: реальность и мифы в работе полиции

Дмитрий Миронов. Серийные убийцы: реальность и мифы в работе полиции

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Лекция о серийных убийцах в Библиотеке по естественным наукам РАН

Истории о серийных убийцах всегда будоражили умы и щекотали нервы. Расцвет жанра тру-крайм привнес в нашу культуру множество произведений, освещающих это тревожное явление. На предстоящей лекции у вас будет уникальная возможность обсудить эту тему с экспертом-практиком, который посвятил свою жизнь поиску и поимке серийных убийц.

Что вас ожидает на лекции?

Дмитрий Миронов, кандидат психологических наук и автор диссертации «Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств», поделится своим опытом и знаниями. Вы сможете узнать:

  • Почему расследование серийных убийств считается одной из самых сложных задач для полиции.
  • Какие методы используются для поиска преступников как в России, так и за границей.
  • Откуда берутся серийные убийцы и можно ли распознать маньяка в своем окружении.

Кто расскажет?

Дмитрий Миронов - старший оперуполномоченный по особо важным делам Отдела по раскрытию убийств Московского уголовного розыска (в отставке), консультант Главного управления уголовного розыска МВД России, а также эксперт и спикер федеральных СМИ и интернет-медиа.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 16+

Купить билет на выставка Дмитрий Миронов. Серийные убийцы: реальность и мифы в работе полиции

Помощь с билетами
Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Цифровое шоу «VI Океан»
0+
Интерактивный Новые медиа
Цифровое шоу «VI Океан»
31 октября в 11:00 Арт-пространство Luminar
от 1200 ₽
Политехническая экспозиция музея
0+
Интерактивный Исторические выставки
Политехническая экспозиция музея
2 декабря в 15:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
15 октября в 15:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 800 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше