Истории о серийных убийцах всегда будоражили умы и щекотали нервы. Расцвет жанра тру-крайм привнес в нашу культуру множество произведений, освещающих это тревожное явление. На предстоящей лекции у вас будет уникальная возможность обсудить эту тему с экспертом-практиком, который посвятил свою жизнь поиску и поимке серийных убийц.
Дмитрий Миронов, кандидат психологических наук и автор диссертации «Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств», поделится своим опытом и знаниями. Вы сможете узнать:
Дмитрий Миронов - старший оперуполномоченный по особо важным делам Отдела по раскрытию убийств Московского уголовного розыска (в отставке), консультант Главного управления уголовного розыска МВД России, а также эксперт и спикер федеральных СМИ и интернет-медиа.
Возрастное ограничение: 16+