Дмитрий Маслеев

Концерт Дмитрия Маслеева в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится удивительный концерт Дмитрия Маслеева, выдающегося пианиста из Москвы, который является победителем множества международных конкурсов, включая Премию Шопена в Риме и XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского в Москве. Его выступления завораживают, а мастерство исполнения признано зрителями и критиками по всему миру.

О Дмитрии Маслееве

Дмитрий активно выступает на самых престижных площадках, таких как Карнеги-холл в Нью-Йорке и Музикферайн в Вене. Он сотрудничает с ведущими оркестрами и принимает участие в известных музыкальных фестивалях по всему миру. В его репертуаре произведения великих композиторов, и зрители смогут насладиться великолепием классической музыки.

Программа концерта

На предстоящем концерте будут представлены произведения С. В. Рахманинова, включая:

Этюды-картины оп. 33

Романсы в переложении для фортепиано: «Не пой, красавица, при мне» «Здесь хорошо» «Вокализ»

Мендельсон-Рахманинов. Скерцо из музыки к пьесе Шекспира Сон в летнюю ночь

Во II отделении звучат:

«Элегия» оп. 3

«Прелюдия» оп. 3

«Полишинель» оп. 3

«Ноктюрн» оп. 10

«Баркарола» оп. 10

Соната №2

Этот концерт станет настоящим событием для всех любителей классической музыки и поклонников творчества Рахманинова. Не упустите возможность услышать одного из лучших пианистов нашего времени!