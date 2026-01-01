Дмитрий Маслеев

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится удивительный концерт Дмитрия Маслеева, выдающегося пианиста из Москвы, который является победителем множества международных конкурсов, включая
Премию Шопена в Риме и XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского в Москве. Его выступления завораживают, а мастерство исполнения признано зрителями и критиками по всему миру.
Дмитрий активно выступает на самых престижных площадках, таких как Карнеги-холл в Нью-Йорке и Музикферайн в Вене. Он сотрудничает с ведущими оркестрами и принимает участие в известных музыкальных фестивалях по всему миру. В его репертуаре произведения великих композиторов, и зрители смогут насладиться великолепием классической музыки.
На предстоящем концерте будут представлены произведения С. В. Рахманинова, включая:
Сон в летнюю ночь
Во II отделении звучат:
Этот концерт станет настоящим событием для всех любителей классической музыки и поклонников творчества Рахманинова. Не упустите возможность услышать одного из лучших пианистов нашего времени!