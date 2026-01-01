Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дмитрий Маслеев
Киноафиша Дмитрий Маслеев

Дмитрий Маслеев

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Дмитрия Маслеева в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится удивительный концерт Дмитрия Маслеева, выдающегося пианиста из Москвы, который является победителем множества международных конкурсов, включая Премию Шопена в Риме и XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского в Москве. Его выступления завораживают, а мастерство исполнения признано зрителями и критиками по всему миру.

О Дмитрии Маслееве

Дмитрий активно выступает на самых престижных площадках, таких как Карнеги-холл в Нью-Йорке и Музикферайн в Вене. Он сотрудничает с ведущими оркестрами и принимает участие в известных музыкальных фестивалях по всему миру. В его репертуаре произведения великих композиторов, и зрители смогут насладиться великолепием классической музыки.

Программа концерта

На предстоящем концерте будут представлены произведения С. В. Рахманинова, включая:

  • Этюды-картины оп. 33
  • Романсы в переложении для фортепиано:
    • «Не пой, красавица, при мне»
    • «Здесь хорошо»
    • «Вокализ»
  • Мендельсон-Рахманинов. Скерцо из музыки к пьесе Шекспира Сон в летнюю ночь

Во II отделении звучат:

  • «Элегия» оп. 3
  • «Прелюдия» оп. 3
  • «Полишинель» оп. 3
  • «Ноктюрн» оп. 10
  • «Баркарола» оп. 10
  • Соната №2

Этот концерт станет настоящим событием для всех любителей классической музыки и поклонников творчества Рахманинова. Не упустите возможность услышать одного из лучших пианистов нашего времени!

Купить билет на концерт Дмитрий Маслеев

Помощь с билетами
В других городах
Март
26 марта четверг
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 500 ₽

В ближайшие дни

Виктор Комаров
18+
Юмор
Виктор Комаров
15 мая в 19:00 КЦ «Московский»
от 1680 ₽
Импровстендап
18+
Юмор
Импровстендап
3 марта в 19:00 Trinity
от 500 ₽
Наполним музыкой сердца. Концерт-посвящение Юрию Визбору
12+
Авторская песня
Наполним музыкой сердца. Концерт-посвящение Юрию Визбору
27 марта в 18:30 Филармония им. Тукая
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше