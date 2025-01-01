Дмитрий Маликов

Юбилейный концерт Дмитрия Маликова в Санкт-Петербурге: 55 лет творческой карьеры

В 2025 году народному артисту России Дмитрию Маликову исполняется 55 лет. В честь этого знаменательного события он проведёт большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. По традиции, артист отметит свой день рождения на сцене, создавая для своих поклонников настоящий музыкальный праздник.

Яркие моменты программы

Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей творчества Маликова. В программе вечера прозвучат его лучшие хиты, которые давно полюбились слушателям, а также новые композиции, наполненные особенной теплотой и вдохновением. Этот концерт станет настоящим подарком для поклонников — вечер, который запомнится надолго!

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Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!