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Дмитрий Маликов
Киноафиша Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов

Нестареющая эстрадная звезда 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Дмитрия Маликова в Санкт-Петербурге: 55 лет творческой карьеры

В 2025 году народному артисту России Дмитрию Маликову исполняется 55 лет. В честь этого знаменательного события он проведёт большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. По традиции, артист отметит свой день рождения на сцене, создавая для своих поклонников настоящий музыкальный праздник.

Яркие моменты программы

Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей творчества Маликова. В программе вечера прозвучат его лучшие хиты, которые давно полюбились слушателям, а также новые композиции, наполненные особенной теплотой и вдохновением. Этот концерт станет настоящим подарком для поклонников — вечер, который запомнится надолго!

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 ноября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 2300 ₽

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