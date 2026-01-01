Оповещения от Киноафиши
Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов

0+
Возраст 0+

О концерте

Сольный концерт Дмитрия Маликова в Екатеринбурге

В Киноконцертном театре «Космос» состоится сольный концерт Дмитрия Маликова — композитора, пианиста и популярного певца. Маликов, окончивший Московскую консерваторию с красным дипломом, также известен как блогер, актер и ведущий. На концерте зрители смогут насладиться его лучшими песнями и инструментальными композициями.

О Димитрии Маликове

Дмитрий Маликов — талантливый музыкант, на песнях которого выросли целые поколения. Он активно ведет свои социальные сети и является амбассадором крупных брендов. Маликов известен своей добротой и искренностью, что делает его любимцем публики.

Что ожидать на концерте

Концерт обещает стать настоящим музыкальным событием для всех любителей творчества артиста. Зрители смогут насладиться не только великолепным шоу, но и неповторимой весенней атмосферой в зале. Каждый сможет подпевать знакомые песни, независимо от возраста и музыкальных предпочтений.

Дмитрий Маликов приглашает вас на встречу, которая непременно оставит яркие впечатления. Не пропустите возможность стать частью этого необычного вечера!

Маликов Д

Март
10 марта вторник
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 2500 ₽

