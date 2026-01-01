Сольный концерт Дмитрия Маликова «Вне времени» в Новосибирске

В ДКЖ «Новосибирск» состоится сольный концерт Дмитрия Маликова с программой «Вне времени». Артист, талантливый композитор и пианист, окончил Московскую консерваторию с красным дипломом. Он также является популярным певцом, блогером, актером и ведущим.

Репертуар Дмитрия включает лучшие песни и инструментальные композиции, которые понравятся всем, кто ценит живое исполнение и многогранный талант артиста.

О Дмитрии Маликове

На сцене Дмитрий Маликов уже много лет. Он не только композитор и пианист, но также певец, песни которого стали основой музыкального воспитания целых поколений. В социальных сетях его блог собрал сотни тысяч подписчиков. Дмитрий также ведет активную работу с известными брендами, будучи их амбассадором.

Чем привлечет концерт

Концерт «Вне времени» обещает стать ярким событием. Зрители смогут насладиться лучшими произведениями, полными эмоций и обаяния замечательного артиста. Песни, такие как «Звезда моя далекая», наполнят зал легкостью и весенним настроением.

Этот вечер будет интересен всем, вне зависимости от возраста и музыкальных предпочтений. Вы сможете подпевать любимым хитам и разделить радость живого исполнения с другими зрителями. Ждем вас!