Дмитрий Курбатов и друзья. День рождения
Билеты от 1500₽
Возраст 12+
О концерте

Юбилейный концерт Дмитрия Курбатова в Москве

На сцене соберутся выдающиеся музыканты российской блюзовой сцены, чтобы отпраздновать день рождения своего друга и коллеги Дмитрия Курбатова. Этот уникальный вечер обещает быть захватывающим благодаря живому джему и множеству ярких исполнений.

Дмитрий Курбатов — мастер губной гармоники

Дмитрий Курбатов, харпер с уникальным звуком, посвятил игре на губной гармонике без малого 25 лет. За это время он успел поиграть с такими легендами, как Roomful of Blues и Philadelphia Jerry Ricks. Стиль Дмитрия отличается мощной энергетикой и тонким чувством аудитории, что было высоко оценено мэтрами, такими как Стив Бейкер и Жан Жак Мильто.

Звёздный состав

На праздничной сцене выступят замечательные музыканты:

  • Дмитрий Курбатов — губная гармоника
  • Михаил Мишурис — вокал, гитара
  • Леван Ломидзе — вокал, гитара
  • Ольга Олейникова и Sunny Side Singers — вокал
  • Юрий Новгородский — вокал, гитара
  • Вадим Иващенко — гитара
  • Оззи Блантс — вокал, гитара
  • Михаил Аблямитов — вокал, гитара
  • Николай Добкин — клавиши, орган
  • Дмитрий Катышев — вокал, гитара
  • Михаил Кистанов — вокал, гитара
  • Василий Мотылец — бас-гитара
  • Нэш Тавхелидзе — вокал, гитара
  • Екатерина Локтионова — вокал
  • Антон Дашкин — ударные

Приглашаем всех любителей музыки стать частью этого незабываемого праздника, который подарит вам невероятные эмоции и незабываемые впечатления!

29 июня понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

