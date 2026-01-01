Дмитрий Курбатов и друзья. День рождения

Юбилейный концерт Дмитрия Курбатова в Москве

На сцене соберутся выдающиеся музыканты российской блюзовой сцены, чтобы отпраздновать день рождения своего друга и коллеги Дмитрия Курбатова. Этот уникальный вечер обещает быть захватывающим благодаря живому джему и множеству ярких исполнений.

Дмитрий Курбатов — мастер губной гармоники

Дмитрий Курбатов, харпер с уникальным звуком, посвятил игре на губной гармонике без малого 25 лет. За это время он успел поиграть с такими легендами, как Roomful of Blues и Philadelphia Jerry Ricks. Стиль Дмитрия отличается мощной энергетикой и тонким чувством аудитории, что было высоко оценено мэтрами, такими как Стив Бейкер и Жан Жак Мильто.

Звёздный состав

На праздничной сцене выступят замечательные музыканты:

Дмитрий Курбатов — губная гармоника

Михаил Мишурис — вокал, гитара

Леван Ломидзе — вокал, гитара

Ольга Олейникова и Sunny Side Singers — вокал

Юрий Новгородский — вокал, гитара

Вадим Иващенко — гитара

Оззи Блантс — вокал, гитара

Михаил Аблямитов — вокал, гитара

Николай Добкин — клавиши, орган

Дмитрий Катышев — вокал, гитара

Михаил Кистанов — вокал, гитара

Василий Мотылец — бас-гитара

Нэш Тавхелидзе — вокал, гитара

Екатерина Локтионова — вокал

Антон Дашкин — ударные

Приглашаем всех любителей музыки стать частью этого незабываемого праздника, который подарит вам невероятные эмоции и незабываемые впечатления!