Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт
Киноафиша Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт

Спектакль Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт

0+
Возраст 0+

О спектакле

Воронеж встречает поэта Дмитрия Кравченко

Поэт Дмитрий Кравченко вновь радушно заходит в Воронеж с новым спектаклем. На сцене зрители услышат его стихи, которые запоминаются уже с первых строчек. Каждый стих, произнесённый бархатным голосом Дмитрия, несёт в себе море чувств и эмоций.

Кравченко — мастер слова, его творчество отличается выразительностью и глубиной. Он умеет играть словами, создавая удивительные образы и передавая эмоции, которые остаются в сердце надолго.

Не упустите возможность увидеть поэта вживую и прочувствовать его уникальный стиль исполнения. Спектакль обещает быть насыщенным и трогательным, и оставить вас с непередаваемыми ощущениями. Приходите и будьте готовы к настоящему творческому выражению!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше