Поэт Дмитрий Кравченко выступит в Ростове-на-Дону и представит свою новую программу. Со сцены зрители услышат строки, которые остаются в памяти с первых мгновений. Особый шарм этого вечера создаст бархатный голос Дмитрия, уникальный и неповторимый.
Каждое стихотворение, прочитанное им, наполнено глубокими чувствами и эмоциями. Кравченко умеет передавать через слова ту красоту и простоту, которая задевает самые сокровенные струны души. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, где поэзия оживет на ваших глазах.
Приходите и погрузитесь в мир поэзии на этом вдохновляющем мероприятии!