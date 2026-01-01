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Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения
Киноафиша Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения

Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения

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О выставке

Стихи Дмитрия Кравченко в Ростове-на-Дону

Поэт Дмитрий Кравченко выступит в Ростове-на-Дону и представит свою новую программу. Со сцены зрители услышат строки, которые остаются в памяти с первых мгновений. Особый шарм этого вечера создаст бархатный голос Дмитрия, уникальный и неповторимый.

Каждое стихотворение, прочитанное им, наполнено глубокими чувствами и эмоциями. Кравченко умеет передавать через слова ту красоту и простоту, которая задевает самые сокровенные струны души. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, где поэзия оживет на ваших глазах.

Почему стоит посетить мероприятие?

  • Уникальная возможность услышать стихи в живом исполнении.
  • Кравченко — один из самых ярких и востребованных поэтов современности.
  • Вечер обещает быть наполнен искренними эмоциями и атмосферой творчества.

Приходите и погрузитесь в мир поэзии на этом вдохновляющем мероприятии!

Фотографии

Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения Дмитрий Кравченко. Поэтический концерт в день рождения
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